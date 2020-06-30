30 Haziran 2020, Salı
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SON DAKİKA HABERİ | Polonya'nın başkenti Varşova’yı sel vurdu

’nın başkenti ’da sağanak yağışlar getirdi. Kentte metro istasyonları, anaokulları ve hastaneleri de su bastı. Selde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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AVRUPA’NIN GÖBEĞİNDE SEL FELAKETİ
'nın başkenti 'da sağanak yağışlar sonucu meydana geldi. Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Polonya medyası, kent genelinde acil durum ve kurtarma ekiplerine sel ve su baskınları nedeniyle 741 farklı ihbar yaptıklarını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Polonya'nın başkenti Varşova’yı sel vurdu | Video izle SON DAKİKA HABERİ: POLONYA'NIN BAŞKENTİ VARŞOVA’YI SEL VURDU | VİDEO İZLE

Varşova Belediye Başkan Yardımcısı Renata Kaznovska, "En son bu kadar şiddetli bir yağışı 2 yıl önce görmüştük" dedi.

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