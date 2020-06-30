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Haberler Dünya Haberleri Kırgızistan'ın tutuklu eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Kırgızistan'ın tutuklu eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

'da tutuklu eski 'in sağlık durumu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Atambayev'in zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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AÇIKLAMA GELDİ! HASTANEYE KALDIRILDI

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, kendisini kötü hissettiği için sağlık merkezine başvuran Atambayev'e koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle test yapıldığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtildi. Doktorların Atambayev'e "çift taraflı zatürre" teşhisi koyduğu ve hastaneye kaldırılmasına karar verdiği ifade edildi. Atambayev'in son günlerde avukatları ve yakınlarıyla görüştüğü hatırlatıldı. Kırgızistan'da suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılmasından sorumlu tutulan eski 'e 11 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Geçen yıl polis operasyonuyla gözaltına alınan Atambayev, 2011-2017 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Son dakika: Kırgızistan eski devlet başkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl hapis cezası SON DAKİKA: KIRGIZİSTAN ESKİ DEVLET BAŞKANI ALMAZBEK ATAMBAYEV'E 11 YIL HAPİS CEZASI

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