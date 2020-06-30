30 Haziran 2020, Salı
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İtalya'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı

salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri İtalya, son vaka sayısını açıkladı. İtalya'dan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam sayının 34 bin 767'ye yükseldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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İTALYA'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI

İtalya'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 34 bin 767'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif 933'lük düşüşle 15 bin 563'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 240 bin 578'e ulaştı. Son 24 saatte 142 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1052'lik artışla 190 bin 248'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 daha artarak 34 bin 767'ye yükseldi. Dün 6 olan günlük ölüm sayısının bugün arttığı gözlendi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 390 bin 110 test yapıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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