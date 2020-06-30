ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından birçok ülkede başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda sömürge dönemleri gündemini koruyor. Belçika'dan Kongo'daki sömürgecilik faaliyetlerine yönelik bir açıklama geldi. Belçika Kralı Philippe, ülkesi Belçika'nın sömürge döneminde Kongo'daki sömürge eylemlerine değinerek Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi'ye bir mektup yazdı. Tarihi mektupta Kral Philippe, dedesi Kral 2. Leopold dönemi ve sonrasını işaret ederek Belçika'nın Kongo'da uyguladığı şiddet, çektirdiği büyük acılar için "en derin pişmanlıklarını" sundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 60. yıl dönümü nedeniyle Belçika Kralı Philippe tarafından kaleme alınan mektup ülkenin önemli gazetelerinin ilk sayfalarında yer buldu. Yaşanan şiddet eylemleriyle ilgili pişmanlıklarını ifade eden ilk kraliyet ailesi üyesi olan Kral Philippe, "Bağlarımızı daha güçlendirmek ve daha verimli bir dostluk kurmak için uzun ortak tarihimizdeki tüm gerçeklerden dinginlikte söz edebilmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.





"SÖMÜRGE DÖNEMİ ACI VE AŞAĞILANMAYA NEDEN OLDU"

Belçika'da heykelleri kaldırılan Kral 2. Leopold'un torunu olan Philippe, "Tarihimiz ortak başarılardan oluşuyor. Ama aynı zamanda acılarla dolu. Kongo Özgür Devleti döneminde hafızamıza kazınan şiddet ve zulüm eylemleri gerçekleştirildi. Sömürge dönemi acı ve aşağılanmaya neden oldu" ifadelerini kullandı. Kral Philippe, "Irkçılığın her türüyle mücadele etmek istiyorum. Parlamentonuz tarafından başlatılan ve hafızamızın kesin bir şekilde unutmaması gereken şiddet olayları için pişmanlıklarımı sunuyorum" dedi.

KONGO'DA KATLİAMLAR YAPMIŞTI

1865'ten 1909'a kadar Belçika Kralı olarak görev yapan Kral 2. Leopold, 44 yıl tahtta kaldı. Belçika'nın en uzun süre tahtta kalan kralı, tarihin en büyük toplu katliamlarından biriyle biliniyor. Şu an Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve bin 800'lü yıllarda Belçika'nın sömürgesi olan Kongo'da Kral 2. Leopold döneminde gerçekleştirilen katliamlarda açlık, hastalık ve katliam nedeniyle nüfusta ciddi düşüş yaşanmıştı.

Sömürgeci 2. Leopold'un Anvers şehrindeki heykeli ırkçılık karşıtı protestolarda kırmızıya boyanarak ateşe verilmişti. 8 Haziran'da bulunduğu yerden kaldırılan heykelin restore edilmek üzere Middelheim Müzesi deposuna kaldırıldığı ve müzede sergileneceği bildirilmişti. Gent kentinde ise Kral 2. Leopold'un kırmızıya boyanan heykeline "Nefes alamıyorum" yazılmıştı. Başkent Brüksel'de ise sömürgeci Kral 2. Leopold'un başka bir heykeli tahrip edilmişti. Heykelin üzerine "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Katil", "Özür dileriz" yazılmıştı.



Kral 2. Leopold'un ülkede bulunan heykellerinin kaldırılması için kampanya yürütülüyor.