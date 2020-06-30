Filistin hükümetinden "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kararı
Filistin yönetimi, Mısır'ın ev sahipliğinde kurulan "Doğu Akdeniz Gaz Forumu"na katılma kararı aldı. Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2019'da kurulan Foruma katılma kararının onaylanmak üzere Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iletildiği belirtildi.
Filistin yönetiminin, Gazze sahili açıklarında, 2000 yılında keşfedilmiş ve İngiliz petrol şirketi BP'nin yaptığı ön jeolojik araştırmalara göre yaklaşık 32 milyar metreküp tahmini rezerve sahip bir gaz sahası bulunuyor.
İsrail ise ister iç tüketim isterse ihraç için olsun Filistin yönetiminin ya da uluslararası bir paydaşın gaz sahasından faydalanmasını engellemeye çalışıyor.
Gazze sahiline 36 kilometre uzaklıkta ve denizin 600 metre altında yer alan gaz sahasının etrafında İsrail'e ait savaş gemileri bulunuyor.
Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Pompeo İran toplantısına katılacak
- Türkiye'nin Libya planı devreye girdi! Kurallar yeniden yazılıyor...
- Maduro'dan AB Temsilcisine uyarı
- Koronavirüste son 24 saat!
- Wall Street Journal'dan flaş iddia
- İkinci dalga patlaması! Kent karantinaya alındı...
- Kağıthane'deki asker uğurlamasında tünel kapatıldı
- FED Başkanı Powell'dan faiz oranı mesajı
- ABD polisi Floyd'dan 1 ay önce bir göçmeni öldürmüş
- Çin'de pandemi riski olan yeni virüs bulundu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 30 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- TOKİ Balıkesir Susurluk 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Balıkesir 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?
- Son dakika... ATA AÖF final sıonuçları açıklandı mı? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Iğdır 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?
- TOKİ Ağrı 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Ağrı Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman?
- Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YÖK Atlas tercih robotu ile taban puanları, yüzdelik dilimleri sorgulama