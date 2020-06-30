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Filistin hükümetinden "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kararı

yönetimi, 'ın ev sahipliğinde kurulan ""na katılma kararı aldı. Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da , , , Mısır, ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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FİLİSTİN'DEN DOĞU AKDENİZ GAZ FORUMU KARARI
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2019'da kurulan Foruma katılma kararının onaylanmak üzere Devlet Başkanı 'a iletildiği belirtildi.

yönetiminin, sahili açıklarında, 2000 yılında keşfedilmiş ve İngiliz petrol şirketi BP'nin yaptığı ön jeolojik araştırmalara göre yaklaşık 32 milyar metreküp tahmini rezerve sahip bir gaz sahası bulunuyor.

ise ister iç tüketim isterse ihraç için olsun Filistin yönetiminin ya da uluslararası bir paydaşın gaz sahasından faydalanmasını engellemeye çalışıyor.

Gazze sahiline 36 kilometre uzaklıkta ve denizin 600 metre altında yer alan gaz sahasının etrafında İsrail'e ait savaş gemileri bulunuyor.

'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da , , İsrail, Mısır, ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla "" kurulmuştu.

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