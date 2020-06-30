30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Dünya Haberleri Facebook'a bir şok daha! 'Nefret söylemi' boykotuna dev markalar da katıldı

Facebook'a bir şok daha! 'Nefret söylemi' boykotuna dev markalar da katıldı

Bot kullanıcılarla reklam gelirinden her yıl milyonlarca dolar kazanan ve platformu bir siyasi operasyon sahası haline getiren 'a bir şok daha geldi. Pepsi, Coca-Cola, Starbucks ve Verizon'un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, Facebook'tan reklamlarını çekme kararı almıştı. reklamı boykotuna Ford, , Adidas, Reebok ve da katıldı. Öte yandan Facebook'un sattığı reklam görüntülenmelerinde bot kullandığı ortaya çıkmış, Facebook'un video görüntüleme sisteminin yüzde 900'e kadar sahte olduğu tespit edilmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan devi 'a yönelik reklam boykotu büyüyor.

Unilever, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, Levi's ve Verizon'un aldıkları reklam boykotu kararına Microsof, Adidas, Reebok, ve da katıldılar.

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