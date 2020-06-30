Facebook'a bir şok daha! 'Nefret söylemi' boykotuna dev markalar da katıldı
Bot kullanıcılarla reklam gelirinden her yıl milyonlarca dolar kazanan ve platformu bir siyasi operasyon sahası haline getiren Facebook'a bir şok daha geldi. Pepsi, Coca-Cola, Starbucks ve Verizon'un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, Facebook'tan reklamlarını çekme kararı almıştı. Sosyal medya reklamı boykotuna Ford, Microsoft, Adidas, Reebok ve Best Buy da katıldı. Öte yandan Facebook'un sattığı reklam görüntülenmelerinde bot kullandığı ortaya çıkmış, Facebook'un video görüntüleme sisteminin yüzde 900'e kadar sahte olduğu tespit edilmişti.
Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devi Facebook'a yönelik reklam boykotu büyüyor.
Unilever, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, Levi's ve Verizon'un aldıkları reklam boykotu kararına Microsof, Adidas, Reebok, Ford Motor ve Best Buy da katıldılar.
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