27 Haziran 2020, Cumartesi
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Yunanistan yine oyun peşinde! Kiryakos Miçotakis'e kirli öneri...

ile 'ı krizin eşiğine getiren, Adası'na Yunan bayrağını dikerek "Kardak Krizi"nin doğmasına neden olan aktörlerden şimdiki Kelemez ( Başkanı , Yunanistan Başbakanı 'e hitaben kaleme aldığı mektupta kirli bir öneriye yer verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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YUNANİSTAN YİNE OYUN PEŞİNDE!

ile 'ı krizin eşiğine getiren, Adası'na Yunan bayrağını dikerek "Kardak Krizi"nin doğmasına neden olan aktörlerden şimdiki Kelemez ( Başkanı 'ten kirli bir öneri geldi.

"Egnatia Otoyolundaki Türk TIR'lara Fren" başlığıyla yer alan mektupta Yunanistan'a ihracat yapan Türk firmalarının ürünlerini taşıyan Türk TIR'larının İpsala Hudut Kapısı'ndan Yunanistan'a giriş yaptıktan sonra devam ettikleri Egnatia otoyolunda kontrol bahanesiyle durdurulmalarını, bekletilmelerini ve ürünlerinin bozulmasının sağlanmasını tavsiyesi yer aldı.

'de Türkiye ve 'nin meşru haklarını savunmasına uluslararası hukuk tezlerine dayandırarak karşı çıkamayan Yunanistan, bu kez de kamuoyunun dikkatini akıl almaz bir öneriye yöneltti.

"kostasxan.blogspot. com" da Başbakan'a hitaben yazılan mektupta Türkiye'ye yönelik saldırgan ifadeler de yer aldı. Diakomichalis, Ayasofya'da Kur'an okunmasından rahatsızlığını "'un fethi olan 29 Mayıs'ta Ayasofya'da Kuran'ın okunması acaba sonuçta, çok da önemli değil miydi ve Erdoğan'ın tahriklerine ilişkin sert açıklamada bulunmamalı mıydı?" dedi.

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