27 Haziran 2020, Cumartesi
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ABD'den flaş Rusya iddiası

basını, 'nın ile görüşerek 'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiğini iddia etti. 'ın haberinde, Rusya'nın amacının ABD-Taliban arasındaki barış görüşmelerini baltalamak olduğu yazıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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ABD'DEN FLAŞ RUSYA İDDİASI

'li istihbarat yetkilileri, 'nın bağlantılı militanlara 'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiği sonucuna ulaştı.

"AFGANİSTAN'DAKİ ABD ASKERLERİ İÇİN..."

gazetesinin ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberine göre, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat birimi, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif etti.

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarıldı.

"BARIŞ GÖRÜŞMESİNİN BALTALANMASI İSTENDİ"

Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun 'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedildi.

ABD'li bazı yetkililer ise Rusya'nın ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini baltalamak için bu tür bir adım atmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Haberde Taliban militanlarına para teklif eden Rus askeri istihbarat biriminin aynı zamanda 'nin Salisbury kentinde çifte ajan Serrgey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirlemekle suçlanan G.R.U. olarak da bilinen birimle bağlantısı olduğu belirtildi.

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