ABD'den flaş Rusya iddiası
ABD basını, Rusya'nın Taliban ile görüşerek Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiğini iddia etti. New York Times'ın haberinde, Rusya'nın amacının ABD-Taliban arasındaki barış görüşmelerini baltalamak olduğu yazıldı.
ABD'li istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiği sonucuna ulaştı.
"AFGANİSTAN'DAKİ ABD ASKERLERİ İÇİN..."
New York Times gazetesinin ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberine göre, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat birimi, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif etti.
ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarıldı.
"BARIŞ GÖRÜŞMESİNİN BALTALANMASI İSTENDİ"
Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedildi.
ABD'li bazı yetkililer ise Rusya'nın ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini baltalamak için bu tür bir adım atmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Haberde Taliban militanlarına para teklif eden Rus askeri istihbarat biriminin aynı zamanda İngiltere'nin Salisbury kentinde çifte ajan Serrgey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirlemekle suçlanan G.R.U. olarak da bilinen birimle bağlantısı olduğu belirtildi.
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