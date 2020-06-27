Son dakika: İran’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 125 ölüm gerçekleşti

İran'da korona virüs salgınında cam kaybı artmaya devam ediyor.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Lari, son 24 saatte 2 bin 456 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtirken, 125 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti. Sözcü, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 220 bin 180'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 364'e ulaştığını açıkladı.



GENÇLERİN COVİD-19 İLE ENFEKTE OLMA OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yüzyılda bir veya iki kez karşılaşılabilecek bir trajediyle karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Korona virüs ve influenza ile birlikte çok zor bir sonbahar mevsimi geçirebiliriz. Korona virüs ve influenzanın beraber görülmesi sağlık bakanlığı için oldukça yorucu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Nemeki, "Covid-19 için yüksek risk grubunun spesifik hastalar ve yaşlılar olduğunu düşünüyorduk ancak tıp fakültelerinin en son istatistiklerine göre, ne yazık ki, bugün gençlerin Covid-19 ile enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.