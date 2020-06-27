İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 43 bin 500'ü geçti
Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 43 bin 514'e çıktı. Vaka sayısı ise 890 artarak 310 bin 250'ye ulaştı. Son 24 saatte 155 bin 359 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 67 bin 577 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.
- HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölümle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.
- NORMALLEŞME ADIMLARI
İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.
Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.
Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.
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