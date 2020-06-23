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Son dakika: Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... ’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 7,5 büyüklüğünde meydana geldi. Meksika Ulusal Deprem Bilimi Enstitüsü, güney eyaleti Oaxaca'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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MEKSİKA'DA 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Oaxaca'ya bağlı Coyul kentinin 9 kilometre batısı olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin 7,5 büyüklüğünde olduğu ve bölge için tsunaminin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "'nın Oaxaca bölgesinde ilk belirlemelere göre 7,5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Bölge için değerlendirmesi devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

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