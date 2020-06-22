22 Haziran 2020, Pazartesi
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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34.657 oldu

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 34 bin 657'ye yükseldi. Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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İTALYA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 335'lik düşüşle 20 bin 637'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 720'ye ulaştı. Son 24 saatte 218 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 533'lük artışla 183 bin 426'ya çıktı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 127'ye geriledi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 23 artarak 34 bin 657'ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 13 bin 342 test yapıldı.

Bu arada, Giuseppe , Genel Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, ülkenin kuzeyinde gönüllü görev alan doktor ve hemşirelerle bir araya geldi. Conte, Güney bölgelerden kuzeye giderek destek olan sağlık çalışanlarına gösterdikleri cesaretten ötürü teşekkür etti.

Başbakan Conte ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza, görev alan doktor ve hemşirelere teşekkür belgesi takdim etti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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