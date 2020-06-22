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Iraklı hukukçu Tarık Harb: Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonları Irak'ın çıkarına

Iraklı hukukçu , terör örgütü 'nın ülkedeki illegal varlığının 'ın egemenliğine aykırı olduğunu belirterek, "'nin PKK'ya yönelik operasyonları Irak'ın çıkarına." açıklamasını yaptı. Ayrıca ile arasında PKK'nın Irak'taki gayrimeşru varlığına ilişkin anlaşmalar bulunduğunun da altını çizdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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IRAK'TAN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'NİN PKK'YA YÖNELİK OPERASYONLARI...
Iraklı hukukçu , 'nın 'taki illegal varlığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () operasyonlarını değerlendirdi.

"Irak'taki hükümetler, PKK'nın buradaki varlığına onay vermemiştir." diyen Harb, "PKK, Irak'a gayrimeşru yollarla yasal olmayan biçimde girdi. PKK'nın Irak'ta Kürt yoğunluklu bölgelerdeki hareketleri, Türkiye'yi hedef almasından önce Irak'ın egemenliğine zarar veriyor. " ifadesini kullandı.

"PKK, IRAK TOPRAKLARINI SARMIŞ BİR KANSER"

ile arasında PKK'nın Irak'taki gayrimeşru varlığına ilişkin anlaşmalar bulunduğunu hatırlatan Harb, şunları kaydetti:

"PKK'nın Irak'taki varlığı, uluslararası hukuka da aykırı. Bağdat'ta durumlar iyi gitmiş olsaydı, PKK'nın Irak'tan sökülüp atılmasını bu ülkenin hükümeti yapardı. Çünkü PKK Irak topraklarını sarmış bir kanser. PKK, Bağdat'ın zayıflığından istifade ederek ülkede üsler kurdu, bazı köy ve kasabaları ele geçirdi."

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"TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARININ NEDENİ PKK'NIN IRAK'TAKİ İLLEGAL YAPILANMASI"

Iraklı hukukçu Harb, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"'nin PKK'ya yönelik operasyonları Irak'ın çıkarınadır. Bu operasyonlarla PKK'nın ülkedeki varlığının sonlandırılması Bağdat'a büyük fayda sağlar. Irak, kendi topraklarını korumalı. PKK olmazsa operasyonlar da olmaz. Türkiye'nin PKK hedeflerine operasyon düzenlemesinin nedeni örgütün Irak'taki illegal yapılanmasıdır. Yoksa Türkiye durup dururken asla Irak topraklarını hedef almaz. Türkiye, ülkenin kuzeyinde bulunan Kürtlere karşı da hasmane tutum içerisinde değildir."

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