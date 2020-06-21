22 Haziran 2020, Pazartesi
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PKK'dan Azez'de kalleş saldırı

Terör örgütü unsurları, 'nin kuzeyindeki 'de saldırı gerçekleştirdi. Teröristlerin Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirdiği bir patlaşının infilak etmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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PKK'DAN AZEZ'DE KALLEŞ SALDIRI

'in karşısında topraklarında yer alan 'in kırsalındaki kamplar bölgesinde, SMO aracına yerleştirilen bomba patladı.

araç kullanılamaz hale gelirken 1 kişi yaralandı.

Saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tel Rıfat ve bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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