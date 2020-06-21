Suudi Arabistan ve BAE'den darbeci Sisi'ye destek
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden, (BAE) Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya konusundaki açıklamalarına destek geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.
Uluslararası topluma, sorumluluklarını yerine getirme ve Sisi'nin çağrılarına cevap verme çağrısı yapılan açıklamada, Libya topraklarının güvenliği ve selametini güçlendiren kapsamlı bir çözüme ulaşılması istendi.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Libya'daki gelişmeler "endişe verici" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, "BAE, istikrarını ve güvenliğini sağlamak için yapacağı her türlü icraatlarından dolayı Mısır'ın yanında yer almaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Kahire'nin, Libyalıların kanlarının akmaması, BM'nin gözetiminde kapsamlı siyasi müzakerelerin başlaması için ateşkes şartlarının oluşturulması hedefiyle çaba gösterdiği iddiasında bulunuldu.
SİSİ'DEN LİBYA'YA MÜDAHALE TEHDİDİ
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.
"Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.
Libya hükümeti, daha önce defalarca ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri destek verdiklerini belirttiği Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'yı kınamıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Dünyaya felaket uyarısı!
- Darbeci Sisi Libya'yı tehdit etti, Libya'dan cevap gecikmedi: Savaş ilanıdır!
- ABD Başkanı Trump, Halkbank davasının kumpasçı başsavcısı Berman'ı görevden aldı
- İspanya'da korona bilançosu açıklandı
- Marc Innes-Brown’dan mülteciler günü paylaşımı
- Dost ülke açıkladı! Bir ilk yaşandı
- İki ülke arasında silahsız savaş!
- ABD'den ortalığı karıştıracak karar!
- Bitmeyen iç savaşın ülkesi Libya!
- Corona virüs hastasının ölüm anını yayınladılar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101 perşembe indirimlerinde "Elektrikli Bisiklet" dikkat çekiyor!
- BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: LGS iptal mi oldu? LGS sınavı yeniden mi yapılacak?
- LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?
- MEB: LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS sınav soruları ve cevapları 2020! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil sınav soruları görüntüleme
- Zirve karıştı! 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! STSL 28. hafta fikstürü
- Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?