21 Haziran 2020, Pazar
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Suudi Arabistan ve BAE'den darbeci Sisi'ye destek

ve 'nden, () Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin konusundaki açıklamalarına destek geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DEN SİSİ'YE DESTEK
resmi haber ajansından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, sınırlarını ve halkını koruma hakkı konusunda 'ın yanında yer almakta ve ona destek vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma, sorumluluklarını yerine getirme ve Sisi'nin çağrılarına cevap verme çağrısı yapılan açıklamada, topraklarının güvenliği ve selametini güçlendiren kapsamlı bir çözüme ulaşılması istendi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Libya'daki gelişmeler "endişe verici" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "BAE, istikrarını ve güvenliğini sağlamak için yapacağı her türlü icraatlarından dolayı Mısır'ın yanında yer almaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kahire'nin, Libyalıların kanlarının akmaması, 'nin gözetiminde kapsamlı siyasi müzakerelerin başlaması için ateşkes şartlarının oluşturulması hedefiyle çaba gösterdiği iddiasında bulunuldu.

SİSİ'DEN LİBYA'YA MÜDAHALE TEHDİDİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

"Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya hükümeti, daha önce defalarca ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e askeri destek verdiklerini belirttiği Mısır, , ve 'yı kınamıştı.

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