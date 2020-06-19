19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 173 ölüm

Son dakika haberine göre ’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 173 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 42 bin 461’e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.06.2020
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İNGİLTERE’DE SON 24 SAATTE 173 ÖLÜM

'de koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 173 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 42 bin 461'e yükseldi. İngiltere , toplam vaka sayısının 1346 artarak 301 bin 815'e ulaştığını duyurdu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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