Son dakika: İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 173 ölüm
Son dakika haberine göre İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 173 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 42 bin 461’e yükseldi.
İngiltere'de koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 173 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 42 bin 461'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 1346 artarak 301 bin 815'e ulaştığını duyurdu.
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