İtalyan basınına makale veren Serrac: Türkiye'ye minnet duyuyoruz
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkelerinde herhangi bir tür diktatörlüğe izin vermeyeceklerini ve desteklerinden ötürü Türkiye'ye derin minnet duyduklarını belirtti. Libya Başbakanı Serrac'tan İtalyan gazetesine verdiği makalede, "Saldırganlığa karşı somut önlemler alma konusunda örnek olan Türkiye'ye, hükümetimizin güçlü takdirlerini ve en derin minnettarlığını vurgulamak isterim. Libya, en zor zamanlarında yanında olan ülkeleri unutmayacak" ifadelerini kullandı.
Başbakan Serrac, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'ya yazdığı makalesinde, Libya'da totaliter bir rejim ve eylemlerinin hesabını vermeyen bir diktatörlük oluşturma amacındaki bir şahsın suçlarına dayanan bir savaş olduğunu yazdı.
Darbeci general Halife Hafter'in gaddarlığını haklı göstermek için yalanlar yaydığını ifade eden Serrac, "Trablus'un terörün aşırıcıların barınağı olduğunu savunmak deliliktir. Libyalılar ve uluslararası toplum, hükümetimizin uluslararası müttefiklerimizle birlikte Libya'daki terör faaliyetlerine son vermek amacıyla yürüttüğü çabayı gayet iyi bilmektedir." yorumunu yaptı.
Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlere (BM) seslenen Libya Başbakanı, şunları kaydetti:
"Hükümetimiz asla vazgeçmeyecek ve Libya'da herhangi bir şekilde diktatörlüğün ortaya çıkmasına izin vermeyecek. Bugün Avrupa halklarının ve AB'nin bu vizyonu gerçekleştirmemizde bize destek olmalarını istiyorum. BM'nin, Libyalıları birleştirme ve siyasi bir çözüm için çalışma çabalarımızda şu ana kadar yaptığı gibi bize destek olmaya devam etmesini istiyorum. Batı'nın temelinde yer alan siyasi ve toplumsal değerlere, Libya halkı için referans olarak sık sık bakıyoruz. Bunlara sahip ülkelerin, aynı şeyi Libya için de istemelerini talep ediyoruz."
Masum insanların evlerine geri dönmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Serrac, Hafter güçlerinin sivil yerleşim yerlerine bıraktığı binlerce mayını kaldırmaları gerektiğini belirtti.
Fayiz es-Serrac, artık savunmadan taaruza geçtiklerini dile getirirken, "Bu hain milis gücünü geldikleri yere geri dönünceye kadar durmayacağız. Hafter'e kulak veren tarafları bu konuda düşünmeye ve Hafter'in baskıcı doğasına karşı gelmeye çağırıyoruz." yorumunu yaptı.
TÜRKİYE'YE MİNNET
ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Türkiye ve Cezayir'e Aralık 2019'da güvenlik anlaşmalarını faaliyete geçirmek için talepte bulunduklarını anımsatan Serrac, "BM, Hafter'in taarruzunu engellemek için somut hiçbir girişimde bulunmadığı için kendimizi savunma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesini kullandı.
Bu noktada, Türkiye'nin kendilerine olan desteğine ayrıca değinen Serrac, "Saldırganlığa karşı somut önlemler alma konusunda örnek olan Türkiye'ye, hükümetimizin güçlü takdirlerini ve en derin minnettarlığını vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Serrac, şunları kaydetti:
"Libya, en zor zamanlarında yanında olan ülkeleri unutmayacak. O ülkelere şükranlarımızı sunacağız ve gelecekteki iş birliği için güçlü temeller tesis edeceğiz. Bu savaşa biz başlamadık fakat ne zaman ve nerede biteceğini biz tespit edeceğiz. Allah'ın izniyle demokratik, barışçıl ve refah bir Libya, zorbalığı alt edecektir."
Hem İtalya hem de Malta ile kökleri eskiye dayanan ilişkileri olduğunu belirten Serrac, bu ülkelerle ekonomik ve deniz güvenliği bağlamındaki ilişkilerden memnun olduklarını da aktardı.
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