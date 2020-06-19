Son dakika: Fransa'da sıcak saatler! Polis ile eylemciler arasında arbede
Son dakika haberi... Fransa’nın başkenti Paris’te polis, ABD Elçiliği önündeki dahil olmak üzere 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı.
Son dakika haberi... Fransa'nın başkenti Paris'te polis, ABD Elçiliği önündeki dahil olmak üzere 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı
POLİSLE EYLEMCİLER ARASINDA OLAY
Paris'te sağlık çalışanlarının protestolarında, polis ile eylemciler arasında arbedeler yaşanmıştı.
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