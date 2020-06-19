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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Bolton’a şok sözler: Hain...

ABD Dışişleri Bakanı , eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı 'un kitabında çok fazla yanlış bilgilerin bulunduğunu belirterek Bolton'u hain olarak nitelendirdi ve ülkeye zarar verdiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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ŞOK SUÇLAMA! O BİR HAİN

ABD medyasında gündem olan ve 23 Haziran'da yayınlanması planlanan 'un kitabından alıntılar yayınlanmaya devam ediyor. Kitapta Bolton, ABD Başkanı 'ı 2020 seçimlerinde 'den yardım istemek de dahil olmak üzere birçok durumda yetkilerini kötüye kullanmakla suçluyor. Bolton, ayrıca Trump'ın Çin, , ve 'nin liderlerinden manipüle edildiğini ve kolayca etkilendiğini iddia ediyor.



Pompeo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "John Bolton bir dizi yalanları yayınlıyor. Tamamen eğilmiş yarı gerçekler ve açık yanlışlıklar yayıyor. Bolton, bazı görüşmeleri ifşa ederek, insanların güvenini ihlal ediyor. Bolton'ın ABD'ye zarar veren bir hain olması, hem üzücü hem de tehlikelidir. Dünyadaki dostlarımıza: 'Başkan Donald Trump'ın ABD'nin iyi bir güç olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



ABD , eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında Trump aleyhine, son derece gizli bilgileri ifşa ettiği için kitabın yayınlanmasını durdurmak içi federal mahkemeye dava açtığını duyurmuştu.

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