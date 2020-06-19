ABD Başkanı Trump'tan gözdağı: Çok farklı bir sahne yaşanacak
ABD Başkanı Donald Trump, yarın seçim mitingi düzenleyeceği Oklahoma'da gösteri yapmak isteyen protestoculara, "New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." sözleriyle gözdağı verdi.
Trump, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdikten sonra yarın ilk mitingini yapacağı Oklahoma'nın Tulsa kentinde büyük çaplı protestolar düzenleneceği haberlerinin ardından, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında düzenlenen gösterilere atıfta bulunan Trump, "Oklahoma'da sokağa çıkacak tüm protestocular, anarşistler, provokatörler, yağmacılar ya da serseriler, şunu anlayın ki New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." ifadelerini kullandı.
Trump mitinge ilişkin, "Tulsa'da çoktan büyük kalabalıklar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Seçim kampanyam hala başlamadı. Yarın gece Oklahoma'da başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
TULSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Öte yandan, Tulsa'daki Trump'ın mitingi öncesi ve sonrasındaki protestoların ve muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kentin Cumhuriyetçi Belediye Başkanı G.T. Buynum, Tulsa'da bu gece ve yarın gece 22.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
TRUMP'IN ÜÇ BUÇUK AY ARADAN SONRAKİ İLK SEÇİM MİTİNGİ OLACAK
ABD Başkanı Donald Trump, 10 Haziran'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurmuştu.
Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetmişti.
Ancak Trump 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, mitingin, 1865'te ülkede köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan "Juneteenth" tatiline denk geldiğine dikkati çekerek siyahi Amerikalıların talebi doğrultusunda miting tarihini 20 Haziran'a aldıklarını duyurmuştu.
ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- "Türkiye'ye minnet duyuyoruz"
- ABD basınına bomba gibi düştü!
- Fransa'da sokaklar yine karıştı
- O ülkede asker sokağa indi! Ne var ne yok yığdılar
- Rekorlar kitabına girdi!
- ABD'de ölenlerin sayısı 120 bini aştı
- UMH ordusu sözcüsü: Türk askeri bize ağabeylik yaptı
- Şok suçlama! "O bir hain"
- İngiltere’de son 24 saatte 173 ölüm
- Brezilya'da son 24 saatte korkunç bilanço!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası
- Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
- TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Araklı 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama
- Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?