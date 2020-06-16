16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Suriye El-Bab'ta patlama! 5 kişi yaralandı

Suriye El-Bab'ta patlama! 5 kişi yaralandı

'nin El-Bab bölgesindeki bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Yapılan açıklamada, gerçekleşen patlamada 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
SURİYE EL-BAB'TA PATLAMA!

'nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin kentindeki El-Bab ilçesinde bulunan benzin istasyonunda patlama meydana geldi.

BENZİN İSTASYONU ALEVLERE TESLİM OLDU

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası benzin istasyonu alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekipler çıkan yangını kontrol altına alamaya çalışıyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA