Suriye El-Bab'ta patlama! 5 kişi yaralandı
Suriye'nin El-Bab bölgesindeki bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Yapılan açıklamada, gerçekleşen patlamada 5 kişinin yaralandığı açıklandı.
Suriye'nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde bulunan benzin istasyonunda patlama meydana geldi.
BENZİN İSTASYONU ALEVLERE TESLİM OLDU
Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası benzin istasyonu alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekipler çıkan yangını kontrol altına alamaya çalışıyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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