Suriye El-Bab'ta patlama! 5 kişi yaralandı

Suriye'nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde bulunan benzin istasyonunda patlama meydana geldi.

BENZİN İSTASYONU ALEVLERE TESLİM OLDU

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası benzin istasyonu alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekipler çıkan yangını kontrol altına alamaya çalışıyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.