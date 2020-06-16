16 Haziran 2020, Salı
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Libya'daki toplu mezarlarlar Hafter vahşetini ortaya çıkarmıştı! AB'den soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği (), Trablus’un güneydoğusundaki Terhune kentinde bulunan toplu mezarlarla ilgili acilen bağımsız bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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DÜNYA BU VAHŞETİ KONUŞMUŞTU! AB'DEN ÇAĞRI

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, toplu mezarların bulunmasının büyük rahatsızlık yarattığının altı çizildi.

Açıklamada, "Toplu mezarlarla ilgili acilen bağımsız bir soruşturma yürütülmeli ve sorumlular adalete teslim edilmeli." vurgusu yapıldı.

'daki çatışmaya taraf olanlara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve şiddete son vererek ateşkes konusunda uzlaşma çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler () öncülüğündeki siyasi sürece dönüş yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Terhune'yi 5 Haziran'da milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 tespit etmişti.

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