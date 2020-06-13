Yunanlılar bunu konuşuyor: Bir gece ansızın gelebiliriz...
Ayasofya ve Doğu Akdeniz tartışmaları sonrası yeniden gerilen Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan'ın küstah tehditlerinin ardından Türk hackerlar, Yunanistan’ın Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi internet sayfasını hackledi.
Türk hackerlar Yunanistan'ın Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi internet sayfasını hacklediğini duyurdu.
Hackerlar Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi sitesinin ana sayfasına " Bir gece ansızın gelebiliriz. Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz" notunu bıraktı. Öte yandan, RootAyyıldız adlı Türk hacker topluluğu, da önceki gün Yunanistan İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi ve e-devlet portalını hack'lediğini açıkladı. Hacker'lar "Türkiye'ye laf uzatırken bir kez daha düşünün" ifadelerini kullanmıştı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE HACKLENMİŞTİ
RootAyyıldız, internet sayfasından, yaptığı duyuruyla, siber saldırılardan sorumlu olduğunu açıkladı; grup, saldırıların Atina'nın Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir cevap olarak gerçekleştirildiğini de belirtti.
"TÜRKİYE'YE LAF UZATIRKEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN"
Hacker grubu sayfasından yaptığı açıklamada,şu açıklamayı paylaştı: "Selamün Aleyküm, Yunanistan'a ait einventory.e-gif.gov.gr adresini 'dump' ettim. Bu verileri paylaşıyorum. Detaylı bakan olursa Yunanistan'a ait birçok bakanlık görevlisinin bilgilerini bulabilirler. Türkiye'ye laf uzatırken, bir daha düşünün"
ATİNA İLE İLİŞKİLER GERİLDİ
İstanbul Fethi'nin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması Yunanistan'ı rahatsız etmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından da rahatsız olan Yunanistan'dan "Türkiye ile savaşa hazırız" açıklaması gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise buna karşılık "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil! Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün Yunan tarafından yapılan açıklamalara "O bir dil sürçmesidir. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun ve doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" diyerek cevap vermişti.
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