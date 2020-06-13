Darbeci Hafter kaçacak delik arıyor!

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin (UMH) Trablus, Tarhuna, bin Velid ve Mistira gibi stratejik yerlerde kontrolü sağlamasının ardından iyice köşeye sıkışan ve ateşkes çağrıları da karşılık bulmayan Hafter'in son çare olarak firar edebileceği belirtiliyor.

APAR TOPAR BİNGAZİ'YE GELDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Mısır'a kaçtığı yönünde haberlere gündeme gelen Hafter, medyada çıkan haberler üzerine çarşamba günü Kahire'den apar topar Bingazi şehrine geçerek Almanya'nın Libya Büyükelçisi Oliver Owcza ile görüştü. Görüşme, sosyal medyada da servis edilirken Hafter'in bu adımla "Kaçmadım, Libya'dayım" mesajı verdiğine işaret ediliyor. Ancak, Hafter'in sonunun yaklaştığına, Libya'dan kaçmak için hazırlıklara başladığına ve başta bölge ülkeler olmak üzere birçok ülkeye kaçabileceğine dikkat çekiliyor.

LİSTENİN BAŞINDA MISIR VAR

Hafter'in kaçabileceği ülkelerin başında Libya'nın komşusu ve daha önce askeri eğitim aldığı Mısır geliyor. Kendisi gibi darbeci olan Sisi ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Hafter'in ilk tercihinin Mısır olacağına işaret ediliyor. Mısır'ın yanı sıra kendisini askerî ve ekonomik olarak destekleyen Birleşik Arap Emîrliklerine veya Suudi Arabistan'a da kaçabileceği tahmin ediliyor.

İKİ DEFA ABD'YE KAÇMIŞTI

Hafter'in tekrar ABD'ye sığınabileceği de belirtiliyor. Halife Hafter, 1969 yılında Libya'da Kral İdris'in Muammer Kaddafi tarafından devrilmesinde görev almış ancak daha sonra Kaddafi tarafından hain ilan edilince ABD'ye kaçarak ABD istihbarat teşkilatı CIA'ye sığınmıştı. 1993 yılında Libya'da CIA'in desteklediği başarısız darbe girişimini yönettiği gerekçesiyle de ülkesinde idam cezasına çarptırılmıştı. 2011 yılında tekrar ortaya çıkan Hafter, bu defa Kaddafi'ye karşı başlatılan savaşa dâhil olmuş ancak başarısız bir suikast girişimine maruz kalınca tekrar ABD'ye kaçmıştı. Bu dönemde Libya'da "CIA ajanı" olarak nitelendirilen Hafter, 2014'te Libya'da yeniden sahneye çıktı.