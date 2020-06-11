Kanada Libya'da meşru hükümeti destekliyor
Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Libyalı mevkidaşı Muhammed Seyyale ile bölgedeki kriz hakkında görüştü. Champagne, ülkesinin Libya'da meşru hükümeti desteklediğini açıkladı.
Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkesinin, Libya'da meşru hükümeti desteklediğini ve taraflar arasında ateşkese varılmasını istediğini belirtti.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libyalı mevkidaşı Muhammed Seyyale ile telefonda görüşen Champagne, ülkesinin, ateşkese varılması, siyasi müzakerelere başlanması ve mali kurumların bir çatı altında birleştirilmesini istediğini söyledi.
RESMİ HÜKÜMETE DESTEK
Champagne, Kanada'nın, Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması ve 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının devam etmesi için çalıştığını kaydetti.
Görüşmede bakanların ayrıca eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında ikili işbirliğini destekleme ve geliştirme yollarını ele aldığı ifade edildi.
Darbeci Hafter'e bağlı güçler, son günlerde Libya hükümeti karşısında büyük kayıp vererek bir yıldan uzun süredir almaya çalıştıkları başkent Trablus ve etrafından çekilmek zorunda kalmıştı.
Sahada kaybeden Hafter ve müttefikleri, 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıda ateşkes istemişti.
LİBYA KRİZİNE İLİŞKİN 3 AYRI MASA KURULMUŞTU
Almanya'da ocakta gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.
Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat sonunda Cenevre'deki görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.
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