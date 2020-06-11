11 Haziran 2020, Perşembe
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Kanada Libya'da meşru hükümeti destekliyor

François-Philippe Champagne, Libyalı mevkidaşı ile bölgedeki kriz hakkında görüştü. Champagne, ülkesinin 'da meşru hükümeti desteklediğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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KANADA LİBYA'DA MEŞRU HÜKÜMETİ DESTEKLİYOR

François-Philippe Champagne, ülkesinin, 'da meşru hükümeti desteklediğini ve taraflar arasında ateşkese varılmasını istediğini belirtti.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libyalı mevkidaşı ile telefonda görüşen Champagne, ülkesinin, ateşkese varılması, siyasi müzakerelere başlanması ve mali kurumların bir çatı altında birleştirilmesini istediğini söyledi.

RESMİ HÜKÜMETE DESTEK

Champagne, Kanada'nın, 'da ocak ayında gerçekleştirilen 'nda alınan kararların uygulanması ve 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının devam etmesi için çalıştığını kaydetti.

Görüşmede bakanların ayrıca eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında ikili işbirliğini destekleme ve geliştirme yollarını ele aldığı ifade edildi.

Darbeci Hafter'e bağlı güçler, son günlerde Libya hükümeti karşısında büyük kayıp vererek bir yıldan uzun süredir almaya çalıştıkları başkent Trablus ve etrafından çekilmek zorunda kalmıştı.

Sahada kaybeden Hafter ve müttefikleri, 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıda istemişti.

LİBYA KRİZİNE İLİŞKİN 3 AYRI MASA KURULMUŞTU

Almanya'da ocakta gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve 'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat sonunda 'deki görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.

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