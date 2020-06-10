Libya’da darbeci Hafter'in çöküş anı! Bir darbe de aşiretlerden geldi
Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kritik noktalarda kontrolü sağlamasının ardından gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bir darbe de ülkedeki aşiretlerden geldi. Ülkenin güneyi Ubari'deki Tuareg kabileleri Şubat 2019'da Hafter'e bağlılığını ilan etmesinin ardından geçtiğimiz gün UMH safına katıldığını duyurdu.
BAĞLILIK KARARI MEŞRU HÜKÜMET TARAFINDAN KABUL GÖRÜNDÜ
Tuareg kabileleri, UMH'ye olan bağlılıklarını resmi bir anlaşma metnine dökerken, metinde Libya'da BM'nin tanıdığı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı Sharara Sahası, Sabhra Askeri Komutanlığı'nca mühürleri dikkat çekti.
METİNDE HAFTER'E KINAMA, UMH'YE BAĞLILIK
Tuareg kabileleri, UMH'ye bağlılık kararını şu sözlerle duyurdu: "Öfke Volkanı ve Barış Fırtınası harekatları kahramanlarının ve Libyalıları savunmak için dökülen kanın ve yine Libya'nın güvenliği istikrarı için şehit edilen Libya ordusuna saygı gösteriyoruz. Türkiye'nin yardımına desteğine de teşekkür ediyoruz. Biz, Libya ordusunun kuruluşu, destekleyici güçler ve uluslararası kabul görmüş Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) olan bağlılığımızı yineliyoruz. Hafter'in kirli amaçlarını da kınıyoruz"
AŞİRETLER ÜLKESİ LİBYA
EN BÜYÜK İKİ AŞİRET: Beni Selim ve Beni Hilal. Beni Selim, Bingazi çevresindeki Cyrenaica bölgesinden. Beni Hilal, Trablus'ta etkili... Kaddafi'nin kendi aşireti Kadafa, Sirte'de etkili.
MAGARİHA AŞİRETİ, Kaddafi'ye en yakın ikinci aşiret. Fizan merkezli. Geçtiğimiz yıl serbest bırakılan "Lockerbie bombacısı El Megrahi, bu aşiretin mensubu. Bu açıdan, Kaddafi'ye gönül borçları var. Ancak, aralarında muhalifler de çıkıyor.
Batı'daki önemli aşiretlerden biriyse El Mucabra. Genelkurmay Başkanı bu aşirete mensup. Trablus'un güneybatısındaki El Cebel El Garbi bölgesinde etkililer.
Önemli aşiretlerden biri El Avakir. Sömürgecilik karşıtı ayaklanmada krallık döneminde ve Kaddafi yönetiminde de etkili roller üstlendi. Bu aşirete mensup bakanlar var. Doğu'daki Berka bölgesinde etkili.
Doğunun en etkili aşireti, Bingazi ve Derne'nin yanısıra Misrata kentinde de etkili olan Misrata aşireti.
"Eğer göstericilere sert müdahale sürerse, petrol akışını keseriz" açıklamasında bulunan El Zawiya aşireti Fizan'da etkili.
Mısır sınırındaki Tobruk'ta etkili olan aşiretler, Abdiye ve Masamir. Masamir aşireti, dini açıdan daha tutucu olmasıyla tanınıyor.
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