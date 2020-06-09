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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs verileriyle ilgili uyardı: Korkunç gün... |Son dakika

Son dakika haberi; () dünya genelinde 7 milyondan fazla kişinin etkilendiği yeni tip koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde yeni veriler açıkladı ve son bir gün içerisinde 136 bin yeni vaka görüldüğünü, dünyayı temkinli olunması gerektiği konusunda uyardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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DSÖ UYARDI: KORKUNÇ GÜN...

Dünya genelinde 7 milyondan fazla kişiyi etkileyen koronavirüs salgınına ilişkin 'den yeni bir açıklama daha geldi.

Salgının üzerinden 6 ay geçtiğine vurgu yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Avrupa'da durum iyileşse de dünyada koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi" dedi.

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