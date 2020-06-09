Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs verileriyle ilgili uyardı: Korkunç gün... |Son dakika

Dünya genelinde 7 milyondan fazla kişiyi etkileyen koronavirüs salgınına ilişkin DSÖ'den yeni bir açıklama daha geldi.

Salgının üzerinden 6 ay geçtiğine vurgu yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Avrupa'da durum iyileşse de dünyada koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi" dedi.