08 Haziran 2020, Pazartesi
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Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında karantina süresi uzatıldı

, nedeniyle kampları için yeni kararı açıkladı. Yunan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, kamplardaki karantina sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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SIĞINMACI KAMPLARINDA KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI

'da yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkedeki tüm kimlik ve kayıt işlemlerinin yapıldığı kamplarında karantina süresinin iki hafta daha uzatıldığı bildirildi.

Yunanistan Sağlık ve Vatandaşı Koruma bakanlıklarının ortak yayımladıkları bildiride, Ege adalarındaki aşırı kalabalık sığınmacı kampları da dahil olmak üzere tüm kayıt merkezlerinde karantina süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi.

182 ölüm ve 3 bin 49 vakanın görüldüğü Yunanistan'da kamplar, 21 Mart'tan itibaren karantina altında bulunuyor.

Öte yandan, şu ana kadar özellikle Ege adalarında bulunan aşırı kalabalık kamplarda Kovid-19 vakası görülmezken, karantina kararının uzatılması sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı.

Sivil toplum kuruluşları, kararın ''kişisel hak ve özgürlüklerin ihlaline yol açabileceği" yorumunda bulundu.

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