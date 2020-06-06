06 Haziran 2020, Cumartesi
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Libya'da petrol üretim sahaları yeniden açılacak

'nın güneyindeki ve el-Fil sahalarının yeniden faaliyete geçeceği belirtildi. Bu yılın başından beri üretimin durdurulduğu Şerare petrol sahasında günlük 300 bin varil üretimi yapılıyordu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2020
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LİBYA'DA PETROL ÜRETİM SAHALARI YENİDEN AÇILACAK

bağlı Tesisleri Muhafız Kurumu Yetkilisi Ali el-Zib, el-Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamada, güneydeki ve el-Fil petrol sahalarının yakında yeniden açılacağını duyurdu.

Zib, uzun süredir kapalı tutulan petrol sahalarının açılacağı tarih hakkında bilgi vermedi.

Ulusal Petrol Kurumundan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Bu yılın başından beri üretimin durdurulduğu Şerare petrol sahasında günlük 300 bin varil üretimi yapılıyordu.

Şerare ve Fil petrol sahaları hala ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin kontrolünde bulunuyor.

Petrol gelirlerinden istifade edilmediğini ileri süren Hafter tarafı, bu yılın başında güneydeki petrol sahaları ve 'deki bazı petrol ihraç limanlarını işgal ederek üretimi durdurmuştu.

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