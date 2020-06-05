Son dakika: Çin'de 5, Güney Kore'de 39 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Son dakika haberie göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 5, Güney Kore'de 39 vaka tespit edildi. Öte yandan Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 bin 629'a yükseldi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.
Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 27 olarak kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 327 kişi de iyileşti.
GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 11 BİN 629'A YÜKSELDİ
Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 668'e yükseldiği belirtilirken, ülkede 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 506 kişi iyileşirken, 889 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- George Floyd için ilk tören düzenlendi
- Floyd'u öldüren 4 polisten 3'ü için kefalet belirlendi
- Koronavirüsün yeni merkez üssü Latin Amerika!
- ABD Başkanı Trump ve Twitter savaşı devam ediyor! 'Eşkıya' mesajına uyarı geldi
- Floyd için başlayan protestolar 10. gününde
- Esad rejiminden flaş iddia: İsrail hava saldırısı düzenledi
- Afrika'da vaka sayısı 170 bini geçti
- Türkiye'nin yardımı Libya'yı kurtardı!
- Türkiye DEAŞ'la mücadele eden tek ülke
- Dünya genelinde ölenlerin sayısı açıklandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?