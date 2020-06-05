İran'a ait içinde 9 mürettebat olan yük gemisi battı

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak 'ın güneyindeki Basra Körfezi'nin Hor Abdullah Kanalı girişinde " Behbehan " isimli İran 'a ait gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde battı.

Irak medyasına konuşan Basra Vali Yardımcısı ve eski Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan, gemide mahsur kalan 4 mürettebatın kurtarıldığını, diğer 5 kişinin bulunması için de operasyonun devam ettiğini söyledi.