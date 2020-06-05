İran'a ait içinde 9 mürettebat olan yük gemisi battı
İran'a ait bir yük gemisinin Irak karasularında battığı, 9 mürettebatın bulunduğu tahmin edilen mürettebattan 4'ünün kurtarıldığı diğerleri için de arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'nin Hor Abdullah Kanalı girişinde "Behbehan" isimli İran'a ait gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde battı.
Irak medyasına konuşan Basra Vali Yardımcısı ve eski Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan, gemide mahsur kalan 4 mürettebatın kurtarıldığını, diğer 5 kişinin bulunması için de operasyonun devam ettiğini söyledi.
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