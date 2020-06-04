Myanmar'da ilk kez bir Arakanlı Müslüman koronavirüse yakalandı

Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 38 yaşındaki Arakanlı Müslüman'ın, ülkenin Bangladeş sınırı yakınlarındaki Maungdaw kasabasında tedavi gördüğü belirtildi.

5 KİŞİDEN ÖRNEK ALINMIŞTI

Merkezi Arakan eyaletinin Sittwe kentinde bulunan, internet üzerinden yayın yapan haber sitesi Narinjara'da, söz konusu erkek hastanın, 30 Mayıs'ta Bangladeş'ten Myanmar'a dönen 5 Arakanlıdan biri olduğu kaydedildi.

Maungdaw kasabası yetkilisi Soe Aung'a dayandırılan haberde, 5 kişilik ailenin 31 Mayıs'tan bu yana, Myanmar'a dönen Arakanlı Müslümanların evlerine gönderilmeden önce geçici olarak kalmaları için tahsis edilen kampta karantinaya alındığı aktarıldı.

Maungdaw milletvekili Maung Ohme, yaptığı açıklamada, Bangladeş'ten dönen 5 kişiden alınan örneklerin test için Yangon'a gönderildiğini ve bunlardan birinin Kovid-19 pozitif çıktığını dile getirdi.

236 KİŞİDE KORONAYA RASTLANDI

Ohme, "Bu kişi şu an hastanede ancak test sonucu negatif çıkan diğer 4 aile üyesi hala Hla Phoe Kaung geçiş kampında kalıyor." dedi.

Kovid-19'la ilgili verileri derleyen "Worldometers" adlı sitede yer alan güncel bilgilere göre, Myanmar'da bugüne kadar 236 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kampında Kovid-19'dan ilk ölüm geçen ayın sonunda gerçekleşmişti.

Bölgedeki sağlık yetkililerinden Toha Bhuiyan, kamplarda yaşayan 71 yaşındaki Arakanlı Müslüman'ın 31 Mayıs'ta yaşamını yitirdiğini söylemişti.

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, kalabalık kamplarda virüsün hızla yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.