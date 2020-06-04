Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 21'e çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 253 artışla 189 bin 82'ye ulaştı.

69 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Kovid-19 nedeniyle 1210'u yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 514 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 56 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 668 artarak 69 bin 455'e yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 21'e ulaştı.