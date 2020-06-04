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8 ev sulara gömüldü! Toprak kayması anbean kameralara yansıdı

'te yaklaşık 610 metre karelik bir alanda toprak kayması meydana geldi. Deniz kenarında meydana gelen toprak kaymasında evlerin toprağın altına gömüldüğü anlar kameralara yansıdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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8 EV SULARA GÖMÜLDÜ!

'in Alta bölgesinde bir sahil kasabasında dün toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 610 metrekarelik alanı kapsayan toprak kaymasında, bölgede bulunan 8 ev toprağın altına gömüldü.

8 ev sulara gömüldü! Toprak kayması anbean kameralara yansıdı | VİDEO 8 EV SULARA GÖMÜLDÜ! TOPRAK KAYMASI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI | VİDEO

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yerel medya, toprak kaymasından önce bölgede yaşayanların tahliye edildiğini; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Toprağın suya gömüldüğü ve evleri yuttuğu anlar ise bölgede yaşayan kişiler tarafından amatör kameralara anbean kaydedildi.

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