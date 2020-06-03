03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan beklenmedik Kovid-19 tedavisi: Diğer hastalıkları da iyileştirecek

Rusya'dan beklenmedik Kovid-19 tedavisi: Diğer hastalıkları da iyileştirecek

Son dakika haberine göre, 'nın 'un, koronavirüse karşı yeni bir tedavi geliştirdiği belirtildi. "Parlayan gaz" adı verilen yöntemde, akciğerler ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
RUSYA'DAN BEKLENMEDİK KOVİD-19 TEDAVİSİ: DİĞER HASTALIKLARI DA İYİLEŞTİRECEK

'un önde gelen bilim merkezlerinden biri olan Leypunsk Fizik ve Enerji Enstitüsü'nden (FEI) uzmanların, koronavirüs tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdiği belirtiliyor. Buna göre, söz konusu yöntemde akciğerler ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor.

FEI Müdürü Andrey Goverdovskiy, enstitünün koronavirüs tedavisine yönelik bir yöntem geliştirdiğini belirterek, "Bu projeye "parlayan gaz" adını verdik. Şimdiye kadar kimse bir insanın içini ultraviyole ışınla dezenfekte etmeyi başaramadı. Biz bunun nasıl yapılabileceğini bulduk" dedi.

BAŞKA HASTALIKLARI DA İYİLEŞTİRMESİ UMULUYOR

Goverdovskiy, bilim insanlarının solunduğunda aktif kalabilen ve ciğerlere doğrudan ultraviyole ışını yansıtabilen molekül ve gaz bileşenlerini belirlediğini söyledi. Rus yetkili, "Bu yöntemin koronavirüs yanı sıra tüberkülozu, onkolojik ve başka rahatsızlıkların iyileştirilebilmesine olanak vermesini umuyoruz" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA