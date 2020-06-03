Rusya'dan beklenmedik Kovid-19 tedavisi: Diğer hastalıkları da iyileştirecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un önde gelen bilim merkezlerinden biri olan Leypunsk Fizik ve Enerji Enstitüsü'nden (FEI) uzmanların, koronavirüs tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdiği belirtiliyor. Buna göre, söz konusu yöntemde akciğerler ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor.

FEI Müdürü Andrey Goverdovskiy, enstitünün koronavirüs tedavisine yönelik bir yöntem geliştirdiğini belirterek, "Bu projeye "parlayan gaz" adını verdik. Şimdiye kadar kimse bir insanın içini ultraviyole ışınla dezenfekte etmeyi başaramadı. Biz bunun nasıl yapılabileceğini bulduk" dedi.

BAŞKA HASTALIKLARI DA İYİLEŞTİRMESİ UMULUYOR

Goverdovskiy, bilim insanlarının solunduğunda aktif kalabilen ve ciğerlere doğrudan ultraviyole ışını yansıtabilen molekül ve gaz bileşenlerini belirlediğini söyledi. Rus yetkili, "Bu yöntemin koronavirüs yanı sıra tüberkülozu, onkolojik ve başka rahatsızlıkların iyileştirilebilmesine olanak vermesini umuyoruz" dedi.