31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Brezilya'da korkutan artış! Son 24 saatte 956 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Brezilya'da korkutan artış! Son 24 saatte 956 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 956 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan güncel verilere göre, 'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da vaka sayısında 'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2020
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BREZİLYA'DA KORKUTAN ARTIŞ!

verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 956 artarak 28 bin 834'e, vaka sayısı ise 33 bin 234 artışla 498 bin 440'a ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, 'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da vaka sayısında 'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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