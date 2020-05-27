Son dakika: İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri.. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 33 bin 72'ye yükseldi.
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