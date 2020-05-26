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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37 bin 48'e yükseldi.

Son dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37 bin 48'e yükseldi.

Son dakika haberine göre ’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının son 24 saatte 134 kişi artmasıyla ülkede can kaybı 37 bini geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 37 BİNİ GEÇTİ!

'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 37 bin 48'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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