26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Fransa, Avrupa içinde sınırların 15 Haziran'da açılmasını umuyor

Son dakika: Fransa, Avrupa içinde sınırların 15 Haziran'da açılmasını umuyor

Son dakika haberi; Dışişleri Bakanı Jean-Yves , ülkeleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan sınırların 'da açılmasını ümit ettiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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FRANSA SINIRLARI ZORLUYOR!

, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yaz 'nın dışındaki bir ülkeye seyahat önermediğini ifade eden Le Drian, Avrupa'nın dışındaki ülkelerde salgının önemli ölçüde yayılması nedeniyle sınırların 'dan sonra da muhtemelen kapalı tutulacağını belirtti.

Le Drian, Avrupa ülkeleri arasında salgın nedeniyle kapatılan sınırların 15 Haziran'da açılmasını ümit ettiğini kaydetti.

Avrupa'nın da gıda ve sağlık alanlarında bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini dile getiren Le Drian, ülkesinin Fas'ta mahsur kalan vatandaşlarını tahliye edeceğini kaydetti.

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