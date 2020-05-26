Son dakika: Fransa, Avrupa içinde sınırların 15 Haziran'da açılmasını umuyor
Son dakika haberi; Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa ülkeleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan sınırların 15 Haziran'da açılmasını ümit ettiğini söyledi.
Le Drian, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yaz Avrupa'nın dışındaki bir ülkeye seyahat önermediğini ifade eden Le Drian, Avrupa'nın dışındaki ülkelerde salgının önemli ölçüde yayılması nedeniyle sınırların 15 Haziran'dan sonra da muhtemelen kapalı tutulacağını belirtti.
Le Drian, Avrupa ülkeleri arasında salgın nedeniyle kapatılan sınırların 15 Haziran'da açılmasını ümit ettiğini kaydetti.
Avrupa'nın da gıda ve sağlık alanlarında bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini dile getiren Le Drian, ülkesinin Fas'ta mahsur kalan vatandaşlarını tahliye edeceğini kaydetti.
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