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Son dakika: İngiltere'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İngiltere’de son 24 satte 116 kişi daha koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybetti. Ülkede can kaybı 37 bini geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 116 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de son 24 satte 116 kişi daha koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybetti. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının son 24 saatte 116 kişi artmasıyla ülkede can kaybı 37 bini geçti.

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