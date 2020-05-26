Son dakika: İngiltere'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İngiltere’de son 24 satte 116 kişi daha koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybetti. Ülkede can kaybı 37 bini geçti.
İngiltere'de son 24 satte 116 kişi daha koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybetti. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının son 24 saatte 116 kişi artmasıyla ülkede can kaybı 37 bini geçti.
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