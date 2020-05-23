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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Almanya, Fransa ve İngiltere ile 4'lü toplantı yapıldı

, , ve ile konusunda 4'lü toplantı yapıldığını açıkladı. ayrıca ile iki sefer görüşme gerçekleştirdiğini ve Rus turistlerin de 'ye gelmek istediklerini kaydetti.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE İLE 4'LÜ TOPLANTI YAPILDI

, ve ile konusunda 4'lü toplantı yapıldığını duyurdu. Çavuşoğlu, " ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Biz biliyoruz ki Alman, Rus dostlarımız da Avrupa'daki, 'ye gelip de ülkemizi bilen herkes gelmek istiyor. Pandemi konusunda da diğer alternatif ülkelerdeki seviyeyi vaka ve diğer rakamlarla, sağlık kapasiteleriyle bizi kıyasladıkları zaman Türkiye ön plana çıkıyor. Bu nedenle gelmek istiyorlar. Gelmek istiyorlarsa da birlikte çalışmamız lazım. O insanların Türkiye'ye gelip tatil yapmasını birlikte sağlamamız lazım."

"Alanya, Antalya olarak turizm önemli bir sektör ama tarımı da ihmal etmememiz lazım. Dünyanın geleceği tarımda. Gelecekte çatışmalar tarım sektörü üzerinden olacak. Gıda güvenliğinden bahsediyorum. Çok şükür bu pandemi döneminde sağlık güvenliği bakımından da hiçbir sıkıntımız olmadı, dünyaya model olduk. Gıda güvenliği bakımından da hiçbir sıkıntımız olmadı. Dünyaya da çok ürün ihraç ettik."

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