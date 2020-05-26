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DSÖ'den Kovid-19'un seyrini değiştirecek karar! Askıya aldılar

Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Başkanı Trump da bu ilacı kullandığını açıklamıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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DSÖ'DEN KOVİD-19'UN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK KARAR! ASKIYA ALDILAR

Ghebreyesus, 'nün 'nin kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

DSÖ'nün salgına karşı dünya çapında bir savaş verdiğini belirten Ghebreyesus, bu noktada araştırma ve geliştirme konusunda "agresif" çalıştığını söyledi.

Ghebreyesus, iki ay önce, dört ilaç ve ilaç kombinasyonunun Kovid-19'a karşı etkinliğini değerlendirmek için "" başlattıklarını anımsatarak, deneme kapsamında 35 ülkeden 400'den fazla hastanenin aktif olarak hasta kabul ettiğini aktardı.

Şimdiye kadar 17 ülkeden 3 bin 500 hastanın deneme için kayıt yaptırdığını belirten Ghebreyesus, "Cuma günü, (tıp dergisi), hidroksikolorokin ve klorakin ve bunların hastaneye yatırılan Kovid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemleyen bir çalışma yayınladı. Yetkililer, ilacın tek başına veya makrolid ile kullanıldığında, daha yüksek bir ölüm oranı tahmin ettiklerini bildirdiler." diye konuştu.

'GÜVENLİK ENDİŞELERİ NEDENİYLE ASKIYA ALINDI

Ghebreyesus, cumartesi günü "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubunun" toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını kaydetti.

TRUMP, HİDROKSİKLOROKİN KULLANDIĞINI BELİRTMİŞTİ

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, cuma günü yaptığı açıklamada, Brezilyalı makamların Kovid-19 tedavisi için kullanılan hidroksiklorokinin geniş çaplı kullanımını onayladığını hatırlatmış, klinik çalışmaları sona ermemiş olan bu ilacın kullanımının risk taşıdığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Başkanı 'ın yeni tip koronavirüsten korunmak için kullanmaya başladığını açıkladığı ilacın kalp hastalığı riskini artırdığı bildirilmişti.

Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada, sıtma ilacı hidroksiklorokinin tek başına veya antibiyotikle kullanımının Kovid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedilmişti.

Öte yandan, Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır, önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." ifadesini kullanmış, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurgulamıştı.

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