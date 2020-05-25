İngiltere'nin gevşeme adımları açıklandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Haziran'dan itibaren ülkedeki açık hava pazarlarının, 15 Haziran'dan itibaren de bütün perakende mağazalarının faaliyetine izin verilmesinin planlandığını bildirdi.

BAŞBAKAN JOHNSON AÇIKLADI

Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bugün perakende sektörüne dükkanlarını açma izni verme niyetimizi bildirmek istiyorum ki, hazırlıklarını yapabilsinler." ifadesini kullandı.

Hükümetin 1 Haziran'dan itibaren açık hava pazarlarına, 15 Haziran'dan itibaren de bütün diğer perakende mazağalarına faaliyet izni vermeyi planladığını aktaran Johnson, perakende mağazalarının "Kovid-19 güvenli" hale getirilmesine yönelik bir yönetmeliğinin yayımlanacağını duyurdu.

Johnson, gazetecilerin, karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkan Dominic Cummings'e ilişkin soruları karşısında ise danışmanının davranışını savunmayı sürdürdü.

CUMMİNGS "PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Başdanışmanı Dominic Cummings, koronavirüs kurallarını ihlal etmesi hakkında konuştu.

Sözlerine, "Karışıklığı ve yanlış anlamaları gidermek istiyorum. Daha önce konuşmalıydım." diyerek başlayan Cummings, eşinin mart sonunda Kovid-19 belirtileri gösterdiğini, onu 4 yaşındaki oğluyla evde bırakarak işe gitmenin tehlikeli olacağını düşündüğü için onları babasının 400 kilometre uzaklıktaki Durham kentinde bulunan çiftlik evine götürme kararı aldığını anlattı.

"GÖRME YETİSİNİ TEST ETMEK İÇİN" 50 KİLOMETRE ARABA KULLANDI

Durham'a vardıktan sonra kendisi de belirti göstermeye başladığını, bu sürede ebeveynleri veya kardeşleriyle yakın temas kurmadığını, çiftlikte bulunan ayrı evlerde kaldıklarını aktaran Cummings, eşi ve kendisinin iyi hissetmesinin ardından Londra'ya döndüklerini söyledi.

Cummings, hastalığın etkilediği görme yetisinin Londra'ya kadar araba kullanmasına izin verip vermediğini görmek için 50 kilometre uzaklıktaki Barnard Kalesi'ne gittiklerini, bu sırada bir kişinin kendilerini gördüğünü ancak kimseyle yakın temas kurmadıklarını vurguladı.

"BENCE MANTIKLIYDI"

Hasta olunması durumunda evden çıkmayı yasaklayan karantina kurallarını kendisine göre yorumlaması konusunda pişman olup olmadığı sorusuna Cummings, "Pişman değilim, bence mantıklıydı. Kurallar, küçük çocuklar söz konusu olduğunda istisnai durumlara izin veriyor." yanıtını verdi.

Yaptıklarının halkın kurallara bağlı kalmasını etkilememesini umduğunu kaydeden Cummings, küçük bir çocuğun bakımı gibi belirli şartların insanlara kurallara tam olarak uymama hakkı verdiğini savundu.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

Aylardır evlerinden çıkamayan, yakınlarını ziyaret edemeyen halkın tepkisini anladığını ileri süren Cummings, bir soru üzerine, "İstifamı sunmadım ya da istifa etmeyi düşünmedim." dedi.

Kurallara ihlal etmediğini savunan Cummings, halktan özür dilemeyi de reddetti.