Ukrayna'da katliam: Tartıştığı 7 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
Ukrayna’nın Jitomir ilinde bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı 7 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sırasında kaçmayı başaran bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Şüphelinin, cinayetin işlendiği av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Saldırgan kişi tartışma sonrasında av tüfeğiyle 7 kişiyi öldürdü. Olay sırasında kaçmayı başaran bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Şüphelinin, cinayetin işlendiği av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
"BERABER VOTKA İÇİYORLARDI"
Zanlının eşi, Ukrayna basınına olaya ilişkin yaptığı açıklamada eşinin suçunu itiraf ettiğini söyledi. Olayın köydeki bir gölün kıyısında yaşandığını belirten Olga isimli kadın, "Orada votka içilir ve hep kavga çıkar. Eşim hırçın biridir. Arkadaşları, kendilerinin savaşmaya gittiklerini, onun ise çocuklarını askere göndermediğini söyleyince tartışma çıkmış. Ölenlerden bazıları eşimin ahbaplarıydı. Birçok kez göle balık tutmaya geldiler" dedi.
'KİRA ANLAŞMAZLIĞI' İDDİASI
Ukrayna basınında yer alan bazı haberlerde ise katliamla sonuçlanan tartışmanın, gölde balık tutmak için ödenen kira ücretiyle ilgili yaşanan anlaşmazlıktan dolayı çıktığı öne sürüldü.
"TARTIŞMANIN SEBEBİ ALKOL"
Jitomir İli Polis Teşkilatı Basın Sözcüsü Alla Vaşçenko ise Ukrayna basınına yaptığı açıklamada cinayeti işleyen kişinin alkolün etkisi altında olduğunun belirlendiğini söyledi. Şüphelinin ve öldürülen kişilerin birbirlerini uzun süredir tanıdıklarını belirten yetkili, "Kendilerini öldüren kişiyle bir gündür beraberlermiş ve hiçbir sorun yokmuş. Cinayetin aşırı alkol sonucu işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve saldırgandan kaçmayı başaran kişinin sorguya alındığı bildirildi.
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