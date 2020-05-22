22 Mayıs 2020, Cuma
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ABD’nin ASA hamlesine Rusya’dan ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, anlaşmaya taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız gözlem uçuşları gerçekleştirilmesine izin veren ’ndan () ’nin çekilme kararını değerlendirdi. Ryabkov, “ABD’nin şartlarını kabul edilemez buluyoruz. Rusya bu anlaşmaya bağlı kalıyor” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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ABD’NİN ASA HAMLESİNE RUSYA’DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, görüntülü konferans ile katıldığı bir programda 'nin 'dan çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ryabkov, "ABD'nin 'daki Büyükelçiliğinden nota aldık. Söz konusu notada, ABD'nin ASA'dan çekilme konusunda prosedürleri başlatma kararı aldığı belirtildi" dedi. ABD'nin anlaşmanın korunmasına yönelik şartlarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Ryabkov, "ABD'nin şartları kabul edilemez. Bu şartlar temelsiz ve mantıksız. Rusya anlaşmaya bağlı kalıyor. Anlaşmanın korunması için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI
ABD Başkanı , dün Washington'ın 'ndan çekileceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise bu çekilmenin 22 Mayıs'tan itibaren 6 ay içerisinde işleme gireceğini belirtti. ABD tarafı, Rusya'nın ASA'yı ihlal ettiği gerekçesiyle çekilme kararı aldığını belirtiyor. Rusya ise ihlale ilişkin iddiaları reddediyor.

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