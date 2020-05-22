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Trump'tan "Fed ve Hazine'nin daha çok cephanesi var" açıklaması

Başkanı , ABD Merkez Bankası () ve ABD Hazinesi'nin, ekonomiyi desteklemek için kullanabilecekleri "daha çok cephaneleri" olduğunu vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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TRUMP: DAHA ÇOK 'CEPHANE' VAR
, ekonomisinin 'in yeni desteklerine gereksiniminin olduğunu düşünmediğini de ekledi.

Trump, Michigan'daki Fort fabrikasını ziyareti sırasında yaptığı bu konuşmasında ayrıca, eyalet valilerinin ekonomiyi yeniden açılmasına karşı çıkmaları durumunda, ABD hükümetinin buna tepki göstereceğini de vurguladı.

"YANGININ KOR YA DA ALEV OLMASI FARKETMEZ"

Trump gazetecilerin sorusu üzerine, Covid-19 salgınında ikinci bir dalga gelmesi durumunda ekonomiyi kapatmayı düşünmediklerini vurguladı:

"Biz yangını söndüreceğiz; ülkeyi kapatmayacağız. Yangını söndürecek durumdayız. Yangının kor ya da alev olması farketmez, onu söndüreceğiz; ancak, ülkeyi kapatmayacağız."

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