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Son dakika: Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bini geçti

Son dakika haberine göre 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 200 bini geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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KORKUNÇ RAKAM! SAYI 5 MİLYON 200 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 200 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 207 bin 910'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 621 bin 196 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla (326 bin 448), (310 bin 921), (280 bin 117), (250 bin 908), (228 bin 6), Fransa (181 bin 826) ve (179 bin 21) oldu.

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Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

" (129 bin 341), (118 bin 501), Peru (108 bin 769), (82 bin 971), (81 bin 324), (65 bin 77) (59 bin 567), Şili 57 bin 581, (56 bin 235) ve (50 bin 694)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 334 bin 848 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 2 milyon 83 bin 393 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 780 bin 514 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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