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İspanya'da Kovid-19 kaynaklı son 24 saatte 48 ölüm

Son dakika haberi... 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artışla 27 bin 940'a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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İSPANYA'DA SON 24 SAATTE 48 ÖLÜM

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