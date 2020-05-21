İngiltere'de koronavirüs vakaları 250 bini aştı
İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 250 bini aşarak, 250 bin 908’e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 338 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 326 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'de bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre son 24 saatte korona virüs nedeniyle 338 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 36 bin 42'e ulaştığı bildirildi. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 615 yeni vaka tespit edildiğini aktarırken, vaka sayısının 250 bin 908'e ulaştığını duyurdu.
İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.
Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Haziran'dan itibaren günde 10 bin korona virüs vakasının izleneceği 'test ve takip' sisteminin uygulamaya gireceğini duyurdu.
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