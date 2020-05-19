Irak'taki ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Yeşil Bölge’den kısa süreliğine siren sesleri yükseldi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak'ta hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge'de bulunan boş bir eve Katyuşa füzesi isabet etti.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı saldırıda, füzenin isabet ettiği evin duvarında hafif hasar meydana geldiği aktarıldı.
Füzelerin Bağdat'ın doğusundaki Filistin Caddesi bölgesinden atıldığı kaydedildi. Söz konusu bölgede İran'a yakın bazı Şii milis güçlerin bulunduğu biliniyor.
Saldırı sonrası Yeşil Bölge'den kısa süreliğine siren sesleri yükseldi.
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